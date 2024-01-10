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Бразильский журналист: таких, как Малком, в чемпионате Бразилии больше нет

Бразильский журналист: таких, как Малком, в чемпионате Бразилии больше нет
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Бразильский футболист Фабио Алейшо рассказал, что в чемпионате Бразилии больше не осталось игроков уровня Малкома.

«Таких, как Малком, из чемпионата Бразилии уже раскупили. Роке, Леонардо, Эндрик — всех взяли. А сейчас таких там нет. Есть Маурисио из «Интернасьонала», но он похож по уровню на Артура», — сказал Алейшо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бразильский футболист перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн. Малком в общей сложности сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Прошлым летом 26-летний футболист перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

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