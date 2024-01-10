Экс-форвард «Спартака» Баженов объяснил, чем занимается в московском клубе

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, чем занимается в структуре красно-белых. Напомним, Баженов был назначен на должность менеджера по игрокам в аренде.

«Чем я занимаюсь в «Спартаке»? Отчётами, просмотрами ребят. Смотрю прогресс, регресс, пониманием того, куда арендованные игроки должны идти. Доносить до них, что они не отрезанный ломоть от основной команды, а на данный момент другое ответвление от неё, что они в «Спартаке», они нужны, всё зависит от них. Просто в данный момент жизнь так сложилась, это не хорошо и не плохо, это данность, нужно брать ответственность и тренироваться.

Какая у меня самая «горячая» стадия на работе? Зима, конечно, когда ведутся переговоры о продлении, расторжении, решается, куда игрок перейдёт, идут переговоры. Летом всё проще и интереснее, ты ездишь, смотришь матчи, футбол. За что мне это и очень нравится», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».