«Севилья» объявила об аренде Агуме из «Интера»

Полузащитник Люсьен Агуме перешёл в испанскую «Севилью» на правах аренды из итальянского «Интера». Об этом сообщил официальный сайт «Севильи».

Отмечается, что он будет выступать в «Севилье» под 42-м игровым номером.

«Добро пожаловать в твой новый дом, Люсьен!» — написано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что что арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа прав на игрока за € 8 млн.

21-летний Люсьен Агуме выступает за «Интер» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в составе «нерадзурри» только в одном матче. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.