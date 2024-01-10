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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе воспитанника ЦСКА

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе воспитанника ЦСКА
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Полузащитник Антон Крачковский стал игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что футболист подписал долгосрочный контракт с «Динамо».

21-летний Антон Крачковский является воспитанником московского ЦСКА. Он начинал карьеру в молодежной команде армейцев, стал в её составе победителем молодежного первенства Премьер-Лиги. В сезоне-2021/2022 Крачковский перешёл на правах аренды в клуб Второй лиги московский «Кайрат». В марте 2022 года он отправился уже в казахстанский «Кайрат». В чемпионате Казахстана за два неполных сезона полузащитник провёл 45 матчей.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей.

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