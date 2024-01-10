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Тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о возможном назначении в «Спартак-2»

Тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о возможном назначении в «Спартак-2»
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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне возглавляющий «Звезду» из Санкт-Петербурга, рассказал, когда прояснится его будущее.

«Продолжу ли я тренировать «Звезду»? Сейчас пока не даю никаких комментариев. Когда появится ясность, связанная с информацией про «Спартак-2»? Думаю, что в течение недели», – приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Отметим, что команда «Спартак-2» была расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что она вновь будет возрождена. По сведениям СМИ, главным тренером московского коллектива станет Дмитрий Комбаров.

Напомним, 36-летний Дмитрий Комбаров с лета 2022 года возглавляет петербургскую «Звезду». Отметим, что это его первый клуб в профессиональной тренерской карьере.

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