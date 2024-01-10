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Защитник «Рубина» Сорокин: клуб не берёт меня на зимние сборы, идут разговоры об аренде

Защитник «Рубина» Сорокин: клуб не берёт меня на зимние сборы, идут разговоры об аренде
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Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин заявил, что клуб не берёт его на зимние сборы.

«В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берёт меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили. 15-го января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина» по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

Сейчас идут разговоры об аренде, конкретики пока нет. Хочу играть в РПЛ, настроен на это. Получать удовольствие от того, что нахожусь в игре, а не за бортом», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреемм Панковым.

Сорокин перебрался в казанскую команду в качестве свободного агента в начале сентября из «Краснодара», однако в нынешнем сезоне сыграл всего два матча в Фонбет Кубке России, где голевыми действиями не отметился.

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