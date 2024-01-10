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В «Звезде» оценили возможный уход Комбарова, на которого претендует «Спартак-2»

В «Звезде» оценили возможный уход Комбарова, на которого претендует «Спартак-2»
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Член совета директоров санкт-петербургского клуба «Звезда» Александр Чернов отреагировал на слухи о возможном уходе Дмитрия Комбарова с поста главного тренера команды. Функционер дал понять, что ситуация с будущим российского специалиста решится на следующей неделе.

«Сейчас ведутся переговоры. Скоро все всё узнают. Какие переговоры? О дальнейшей судьбе команды. Мы ведём беседы. Пока решения нет. Когда будет принято окончательное решение? Скорее всего, на следующей неделе. Есть ли варианты на случай ухода Комбарова? Пока без комментариев», – приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак-2» будет возрождён. По данным СМИ, главным тренером московского коллектива станет Дмитрий Комбаров, возглавляющий с 2022 года петербургскую «Звезду».

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