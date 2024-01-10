Игрок из Второй лиги за полгода трижды покидал команды в качестве свободного агента

31-летний казахстанский защитник Дмитрий Мирошниченко за полгода три раза покидал команды в качестве свободного агента.

Мирошниченко сначала летом 2023 года покинул новороссийский «Черноморец» и 5 июля подписал контракт с «Уфой» из LEON-Второй лиги. Однако уже 14 сентября Дмитрий покинул команду из Уфы и присоединился к костромскому «Спартаку», из которого ушёл 9 января 2024 года.

В общей сложности за «Уфу» и «Спартак» Мирошниченко сыграл 10 матчей в третьем по силе дивизионе России, в которых отметился лишь одним забитым мячом и 821 минутой на поле. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 150 тыс.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Второй лиги группы «Золото» «Уфа» располагается на втором месте с 31 очком, а «Спартак» – на 10-й строчке с 13 очками.