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В ЦСКА показали, как Виктор Мендес занимается в тренажёрном зале во время отпуска

В ЦСКА показали, как Виктор Мендес занимается в тренажёрном зале во время отпуска
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В московском ЦСКА показали, как полузащитник команды Виктор Мендес занимается в тренажёрном зале во время отпуска.

«Виктор Мендес берёт пример с Виктора Давилы. Наши чилийцы точно готовы к сборам на все 100%», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, ранее в армейском клубе показали, как другой чилийский футболист Виктор Давила занимается спортом во время отпуска.

Мендес является воспитанником чилийской «Эспаньолы», в которой перебрался в основную команду летом 2017 года в 18 лет. Летом 2022 года Мендес перешёл в ЦСКА, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,5 млн.

В нынешнем сезоне Виктор сыграл за красно-синих 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним мячом. Рыночная стоимость чилийца составляет € 5 млн.

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