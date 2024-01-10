Тренер «Коньяспора» Келеш подал в отставку после разгромного поражения от «Фенербахче»

Главный тренер «Коньяспора» Хакан Келеш подал в отставку после разгромного поражения в перенесённом матче 16-го тура турецкой Суперлиги от «Фенербахче» со счётом 1:7, сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

В этой игре за «Фенербахче» оформил хет-трик Эдин Джеко и по голу забили Мерт Мюльдюр, Себастьян Шиманьски (бывший игрок московского «Динамо»), Миши Батшуайи-Атунга и оформил автогол игрок «Коньяспора» Угурджан Язгылы. При этом единственный мяч гостей был забит на 90-й минуте Гильерме.

На данный момент после 19 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Коньяспор» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с 18 очками. «Фенербахче» находится на первой строчке с 50 очками.