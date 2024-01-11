В костромском «Спартаке» отреагировали на слухи об уходе из команды Дениса Глушакова

Известный российский футболист Денис Глушаков останется этой зимой в костромском «Спартаке». Об этом сообщила заместитель генерального директора команды по вопросам PR и работы с болельщиками Елена Трошкина. По её словам, вскоре Глушаков присоединится к клубу из Костромы на тренировочных сборах.

«Глушаков не покинул клуб, он действующий игрок команды. Он присоединится к команде на сборах позднее», — заявила Трошкина Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Денис Глушаков покинул костромской «Спартак». Сообщалось, что российский футболист не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

Напомним, действующее соглашение Дениса Глушакова с костромским «Спартаком» рассчитано до июня 2024 года.