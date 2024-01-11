Артём Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ по зонам поля начиная с августа 2014 года

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба является лучшим бомбардиром МИР Российской Премьер-Лиги по зонам поля с августа 2014 года по декабрь 2023 года без учёта пенальти, сообщает телеграм-канал «Соккер-радар».

Фото: «Соккер-радар»

Дзюба является лучшим по забитым голам в шести зонах поля. За ним располагаются нападающий «Динамо» Фёдор Смолов (три зоны), экс-игрок «Зенита» Халк и форвард «Спартака» Квинси Промес (оба по две зоны).

Также лучшими в одной зоне поля стали Витиньо, Игорь Дивеев, Хорхе Карраскаль, Сергей Ткачёв, Роман Ерёменко (все – ЦСКА), Фернандо, Денис Глушаков, Антон Зиньковский (все – «Спартак»), Мацей Рыбус, Мануэл Фернандеш (оба – «Локомотив»), Кирилл Панченко («Динамо»), Дарко Йевтич, Максим Канунников (оба – «Рубин»), Даниил Уткин («Ростов»), Джон Кордоба, Вандерсон (оба – «Краснодар»), Игорь Смольников («Зенит»), Херсон Асеведо («Урал»).