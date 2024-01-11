«Милан» — «Аталанта»: Копмейнерс забил пенальти, который заработал Миранчук

Сегодня, 10 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане проходит матч четвертьфинала Кубка Италии. Встречаются местный «Милан» и «Аталанта» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 38-й и 39-й минутах главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил жёлтые карточки, из-за чего был удалён с матча.

На 45-й минуте Рафаэл Леау слева сыграл в стенку с Тео Эрнандесом, а потом ворвался в штрафную и в касание отправил мяч в дальний угол.

На 45+2-й минуте Алексей Миранчук справа отыграл на Шарля Де Кетеларе, тот адресовал на Эмиля Хольма, который выполнил прострел к линии штрафной на Тёна Компмейнерса, сравнявшего счёт.

На 59-й минуте Компмейнерс реализовал пенальти, который заработал Миранчук.

На предыдущей стадии Кубка страны команда Стефано Пиоли уверенно обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Если «Милан» выиграет трофей в нынешнем сезоне, для него он станет шестым в истории. В последний раз миланская команда выигрывала Кубок Италии в 2003 году.

«Аталанта» на предыдущей стадии соревнований справилась с «Сассуоло» (3:1). Отметим, что победный гол в этом матче записал на свой счёт российский полузащитник Алексей Миранчук, также он отдал результативную передачу.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.