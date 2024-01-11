Трансферная цель «Баварии» и «ПСЖ» Дансо останется в «Лансе»

Центральный защитник «Ланса» и сборной Австрии Кевин Дансо останется в нынешнем клубе как минимум до конца сезона. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, руководство французского клуба приняло решение не продавать лидера обороны до июня, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «ПСЖ». Отмечается, что на 26-летнего австрийца также претендуют клубы из английской Премьер-лиги.

Дансо выступает за «Ланс» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны итальянских грандов к ещё одному футболисту «Ланса».