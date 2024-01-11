Назван футбольный клуб с самой прибыльной академией в мире. Клубы РПЛ не попали в топ-100

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг из 100 самых прибыльных клубных футбольных академий мира с точки зрения доходов, полученных за последние 10 лет за счёт трансферов игроков.

Самой прибыльной названа академия португальской «Бенфики», которая за отчётный период продала 30 футболистов суммарной стоимостью € 516 млн. Второй в рейтинге стала академия амстердамского «Аякса», выпустившая 36 футболистов на сумму € 376 млн. Третья позиция осталась за французским «Лионом», продавшим 32 выпускника на сумму € 370 млн.

Футбольные академии российских клубов не попали в топ-100 самых прибыльных в мире по оценке Международного центра спортивных исследований в футболе.