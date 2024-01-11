«Реал» не проигрывает на протяжении 20 матчей

В среду, 10 января, «Реал» оказался сильнее «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании — 5:3. Таким образом, мадридская команда не проигрывает на протяжении 20 матчей кряду.

В последний раз в официальной игре «Реал» уступал 24 сентября. Это произошло в игре чемпионата Испании с «Атлетико» — 1:3. На протяжении последующих 20 матчей во всех турнирах «сливочные» обыгрывали такие команды, как «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирона» (3:0), дважды «Наполи» (3:2 и 4:2), «Осусуна» (4:0), дважды «Брага» (2:1 и 3:0), «Барселона» (2:1), «Валенсия» (5:1), «Кадис» (3:0), «Гранада» (2:0), «Унион» (3:2), «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Мальорка» (1:0). Также подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) и «Бетисом» (1:1).

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Свой следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 14 января. Команда Анчелотти в Саудовской Аравии сразится в финальной игре за Суперкубок Испании. «Сливочным» будет противостоять победитель пары «Барселона» — «Осасуна».