«Наполи» готовит для Политано новый контракт

«Наполи» планирует продлить сотрудничество с правым вингером команды Маттео Политано. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «партенопейцев» готовит все необходимые документы для продления контракта с 30-летним футболистом. «Наполи» хочет видеть итальянца в своей команде на протяжении ещё трёх с половиной лет.

Отмечается, что на атакующего игрока также претендовал саудовский «Аль-Шабаб», однако боссы «Наполи» отклонили предложение.

Политано выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о нежелании Зелиньского оставаться в «Наполи».