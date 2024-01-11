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«Арсенал» заинтересован в приобретении экс-форварда мадридского «Реала»

«Арсенал» заинтересован в приобретении экс-форварда мадридского «Реала»
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«Арсенал» намерен до конца текущего трансферного окна решить проблему с нехваткой центральных нападающих. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, «канониры» заинтересованы в подписании форварда «Хетафе» Борхи Майораля. Лондонцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста около € 25,5 млн. Отмечается, что в подобном трансфере в первую очередь заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

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Майораль выступает за «Хетафе» с 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно, что главный кандидат «Арсенала» на усиление центральной зоны нападения может остаться в своём клубе как минимум до конца сезона.

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