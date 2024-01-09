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Трансферная цель «Челси» и «Арсенала» Тони может остаться в «Брентфорде» до конца сезона

Трансферная цель «Челси» и «Арсенала» Тони может остаться в «Брентфорде» до конца сезона
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Нападающий Айван Тони намерен остаться в «Брентфорде» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны лондонских грандов — «Челси» и «Арсенала».

По информации источника, 27-летний футболист хочет помочь своей команде не вылететь из АПЛ. Форвард таким образом намерен отблагодарить клуб за поддержку, оказанную ему после дисквалификации от футбола на восьмимесячный срок.

На данный момент «Брентфорд» занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Томаса Франка набрали 19 очков после 19 туров. Отрыв команды от зоны вылета — четыре очка.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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