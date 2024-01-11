Неманья Матич согласовал условия контракта с «Лионом» — Скира

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, ныне выступающий за «Ренн», согласовал условия личного контракта с «Лионом». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сербский футболист хочет присоединиться именно к «Лиону». Переговоры между клубами ещё ведутся. Ранее сообщалось, что Матич не счастлив в своём клубе и хочет прекратить с ним сотрудничество.

35-летний Матич стал игроком «Ренна» в августе, перейдя из «Ромы» за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Напомним, «Лион» находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, набрав 16 очков в 17 проведённых матчах.