Тренер «Аль-Иттифака» Джеррард заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля»

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Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард проявляет личную заинтересованность в покупке центрального защитника «Ливерпуля» Джозефа Гомеса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, саудовский клуб планирует обсудить с «Ливерпулем» возможность трансфера 26-летнего футболиста в период действия грядущего летнего трансферного окна.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Ливерпуля» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Контракт Джеррарда с «Аль-Иттифаком» рассчитан до лета 2025 года.