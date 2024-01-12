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Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Стали известны все полуфиналисты Кубка Италии

Стали известны все полуфиналисты Кубка Италии
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Минутами ранее закончился матч между «Ювентусом» и «Фрозиноне» (4:0) в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Эта игра стала заключительной на этой стадии национального турнира, таким образом, определились все пары полуфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с грядущими противостояниями. Согласно регламенту турнира, на стадии полуфинала команды проведут по два матча.

Пары 1/2 финала Кубка Италии:

«Фиорентина» — «Аталанта». Первый матч пройдёт 3 апреля, ответная встреча состоится 24 апреля 2024 года;

«Лацио» — «Ювентус». Первый матч пройдёт 3 апреля, ответная встреча состоится 24 апреля 2024 года.

Предыдущим обладателем титула является «Интер», обыгравший в финале «Фиорентину» со счётом 2:1. Матч состоялся 24 мая 2023 года.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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