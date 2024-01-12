«Будем готовы к игре с «Реалом». Игрок «Барселоны» де Йонг — о финале Суперкубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после минувшего матча 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором каталонский клуб обыграл «Осасуну» со счётом 2:0, а сам нидерландец был признан игроком встречи.

«Надеюсь, это начало чего-то хорошего. Нам нужно продолжать совершенствоваться. Наша команда достаточно новая, в ней много изменений. Нужно время, чтобы привыкнуть к партнёрам по команде. Теперь финал будет очень красивым.

До финала осталось два дня, этого времени более чем достаточно для отдыха, ведь мы не играли дополнительное время, и нам не придётся никуда переезжать. Мы будем готовы!», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Напомним, в финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 14 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.