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«Будем готовы к игре с «Реалом». Игрок «Барселоны» де Йонг — о финале Суперкубка Испании

«Будем готовы к игре с «Реалом». Игрок «Барселоны» де Йонг — о финале Суперкубка Испании
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после минувшего матча 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором каталонский клуб обыграл «Осасуну» со счётом 2:0, а сам нидерландец был признан игроком встречи.

«Надеюсь, это начало чего-то хорошего. Нам нужно продолжать совершенствоваться. Наша команда достаточно новая, в ней много изменений. Нужно время, чтобы привыкнуть к партнёрам по команде. Теперь финал будет очень красивым.

До финала осталось два дня, этого времени более чем достаточно для отдыха, ведь мы не играли дополнительное время, и нам не придётся никуда переезжать. Мы будем готовы!», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Левандовски – 59'     2:0 Ямал – 90+3'    

Напомним, в финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 14 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Final. 1-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица Суперкубка Испании
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