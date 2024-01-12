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Стали известны три «неприкосновенных» игрока «Барселоны», по которым переговоры невозможны

Стали известны три «неприкосновенных» игрока «Барселоны», по которым переговоры невозможны
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Финансовые сложности вынуждают «Барселону» рассматривать предложения по практическим всем футболистам, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы готовы вести переговоры о продаже всех, кроме трёх футболистов — полузащитников Гави и Педри, а также защитника Рональда Араухо. Клуб рассчитывает на них в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Контрактные соглашения Гави, Педри и Араухо с «Барселоной» рассчитаны до 2026 года.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт семь очков. Ранее каталонский клуб вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Наполи».

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