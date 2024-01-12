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«На 22 очка меньше, чем год назад — это чудовищно». Каннаваро — о «Наполи»

«На 22 очка меньше, чем год назад — это чудовищно». Каннаваро — о «Наполи»
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Бывший защитник «Наполи», «Реала» и Ювентуса» Фабио Каннаваро высказался об игровой форме неаполитанского клуба.

«В «Наполи» ситуация очень сложная: уход Спаллетти, чрезвычайно дотошного тренера, не сработал. Да и дальнейшие уходы Кима и Джунтоли тоже не прошли бесследно. На 22 очка меньше, чем год назад — это чудовищно, разгневанные болельщики», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

В прошлом сезоне под руководством Лучано Спаллетти «Наполи» впервые за 33 года выиграл чемпионат Италии, завершив его с 90 очками. По окончании сезона-2023/2024 итальянский специалист покинул команду из-за разногласий с руководством.

В нынешнем сезоне после 19 туров «Наполи» занимает девятое место в Серии А с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (48 очков).

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