«Ренн» заинтересован в аренде форварда «Ювентуса» Мойзе Кина

Французский «Ренн» проявляет интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Мойзе Кину. Клуб Лиги 1 рассматривает вариант с арендой итальянца. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» и «Монца» претендуют на подписание футболиста. Также утверждается, что руководство «Ювентуса» готово расстаться с Кином только временно. Туринцы намерены отдать футболиста в аренду до конца сезона за € 2,5 млн.

23-летний Кин находился в системе «Ювентуса» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Эвертон». В текущем сезоне форвард провёл за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.