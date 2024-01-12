Галактионов: за своё выступление после «Крыльев» я понёс заслуженное наказание

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своей дисквалификации за оскорбления в адрес судейства после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3). Напомним, наставник железнодорожников был дисквалифицирован две игры.

«Разве моё выступление после «Крыльев» было эмоциональным? Мне кажется, что я был спокоен, рационален и всё сказал. Я свою позицию высказал на КДК, понёс за это заслуженное наказание», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.