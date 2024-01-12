Корнеев — о письме 14: начал это всё Бышовец, но он понимал, что я не подпишу

Бывший футболист «Спартака» Игорь Корнеев вспомнил историю, связанную со скандально известным письмом 14.

«Это история в деталях таких прям не видится. Я помню, что мне принесли какое-то письмо подписать. И так как оно было направлено против Садырина, для меня это было даже вообще… Подписывать против тренера, который, условно говоря, столько сделал, и я с ним работал, это как?

Понимал ли, что коллектив рушится, тогда? Да, конечно, я это прекрасно понимал, и более того, это всё начал там Бышовец. Я даже не помню, кто мне принёс это письмо. Я не помню, чтобы ко мне подходили, потому что Бышовец, наверное, тоже знал, к кому можно подходить. Потому что всё-таки человек тоже, на мой взгляд, был психологом, он понимал, что к кому-то может подходить, к кому-то нет. И со мной это не работало бы по-любому. Он, наверное, понимал, что я всё равно не подпишу», — сказал Корнеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Открытое письмо футболистов сборной России на имя Шамиля Тарпищева, занимавшего пост советника президента РФ по спорту, подписали Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Олег Саленко и Василий Кульков.