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За тренировкой сборной Алжира наблюдали с помощью дрона

За тренировкой сборной Алжира наблюдали с помощью дрона
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За первой тренировкой сборной Алжира, которая готовится начать свои выступления на Кубке африканских наций, наблюдали с помощью дрона. Полиция арестовала ивуарийца, который следил за занятиями алжирской команды. Об этом сообщает Instant Foot в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, у правонарушителя также изъяли карту памяти устройства, с которого он наблюдал за тренировкой сборной Алжира. Напомним, 34-й розыгрыш Кубка африканских наций стартует 13 января в Кот-д’Ивуаре. Кубок примут шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Национальная команда Алжира свой первый матч проведёт с Анголой 15 января.

Из каждой группы выйдут по две лучшие команды. Также в 1/8 финала отберутся четыре сборные с третьих мест с наибольшим количеством очков. Финал состоится 11 февраля.

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