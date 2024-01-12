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Джан стал лучшим немецким игроком в 2023-м, сборная Германии поздравила Эмре

Джан стал лучшим немецким игроком в 2023-м, сборная Германии поздравила Эмре
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан стал лучшим игроком Германии по итогам 2023 года, сборная Германии в социальной сети X (ранее Twitter) поздравила футболиста, который сегодня отмечает день рождения.

«Более 30 тысяч голосов в номинации на звание лучшего игрока года – и это в день его 30-летия! Поздравляем, Эмре!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной Германии.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник «шмелей» провёл 13 игр в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого хавбека в € 12 млн.

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