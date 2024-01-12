«Ростов» объявил о переходе Роналдо

Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос стал игроком «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — написано в заявлении «Ростова».

23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.