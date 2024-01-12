«Всегда приятно играть с «Реалом». Спортдир «Барселоны» Деку — о финале Суперкубка Испании

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о грядущем финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится 14 января.

«Мы хотим выиграть Суперкубок, а затем продолжить борьбу за победу в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов. Всегда особенно играть с «Реалом». Они провели отличный полуфинальный матч с мадридским «Атлетико» (в 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 5:3. — Прим. «Чемпионата»).

И мы, и «Реал» подходим к этому матчу в отличном состоянии, поэтому здесь нет явного фаворита», — приводит слова Деку Sport.es.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Реалом» на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.