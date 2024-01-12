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Агкацев прокомментировал интерес к себе со стороны «Спартака» и «Зенита»

Агкацев прокомментировал интерес к себе со стороны «Спартака» и «Зенита»
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал слухи о том, что им интересуются команды Российской Премьер-Лиги и европейских чемпионатов.

«Я слышал про интерес от этих команд. Все решения принимаю вместе с клубом. Поступали предложения из-за рубежа? Слышал про какой-то интерес, но конкретики особой не было. Все закончилось на стадии разговоров», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев находится в сфере интересов нескольких топовых российских клубов. Среди них «Динамо», «Спартака» и «Зенита».

Напомним, 22-летний Станислав Агкацев – воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в в одном матче чемпионата России по футболу. Голкипер не пропустил ни одного года.

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