«Наполи» конкурирует с «Миланом» за подписание нападающего «Вероны»

Итальянский футбольные клубы «Наполи», «Милан» и «Фиорентина», а также английская «Астон Вилла» всерьёз рассматривают вариант с покупкой 23-летнего нападающего «Вероны» Сириля Нгонжа. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, изначально конкретные предложения по футболисту сделали «Фиорентина» и «Астон Вилла», которые сообщили руководству «Вероны» о готовности приобрести бельгийского игрока за € 11 млн. Однако затем со своим предложением, сумма которого не раскрывается, выступил «Наполи». После этого «Милан» также обратился в «Верону» с целью узнать подробности возможного трансфера.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.