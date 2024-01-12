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Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Севилья» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

«Севилья» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
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В матче 20-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Алавес». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 20-й тур
12 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата Испании «Алавес» дома победил «Севилью» со счётом 4:3. В составе хозяев отличились Луис Риоха, Рубен Дуарте и Кике (дважды). За «Севилью» забили Эрик Ламела и Рафаэль Мир, ещё один мяч в свои ворота отправил Абделькадир Абкар.

«Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 19 матчей. «Севилья» находится на 16-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (48).

Турнирная таблица Ла Лиги
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