«Севилья» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

В матче 20-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Алавес». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга чемпионата Испании «Алавес» дома победил «Севилью» со счётом 4:3. В составе хозяев отличились Луис Риоха, Рубен Дуарте и Кике (дважды). За «Севилью» забили Эрик Ламела и Рафаэль Мир, ещё один мяч в свои ворота отправил Абделькадир Абкар.

«Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 19 матчей. «Севилья» находится на 16-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (48).