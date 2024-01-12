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Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне

Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне
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Главный тренер «Барселоны» Хави в следующем сезоне не видит в своей команде вингера сборной Португалии Жоау Феликса, который сейчас выступает за сине-гранатовых на правах аренды. Об этом у себя в социальных сетях сообщает журналист Хосе Альварес.

По сведениям источника, Хави не рассчитывает на Феликса после завершения сезона. Тренерский штаб также не считает Жоау приоритетом на позицию левого вингера. Хави хотел бы, чтобы летом вместо Феликса руководство каталонцев подписало другого игрока в линию атаки.

Отметим, что Жоау Феликс принадлежит мадридскому «Атлетико». «Барселона» арендовала португальского футболиста до конца сезона. В составе сине-гранатовых вингер во всех турнирах принял участие в 23 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Феликса в € 40 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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