Мбаппе — в «Реале», «Бавария» ищет опорника, Каземиро едет в СА? Трансферные слухи! LIVE

Зимнее окно в Европе открывается 1 января, а новости по теме полыхают уже сейчас.

До открытия зимнего трансферного окна в Европе чуть более двух недель. Клубы потихоньку верстают скаутские отчёты и финализируют селекционные списки. Тренеры определяются с балластом и усилениями необходимых позиций. Этот процесс непрерывен, но именно сейчас входит в острую фазу.

Главные интриги – не только возможный переезд Килиана Мбаппе из Парижа в Мадрид, но и менее распиаренные сюжеты. «Бавария», например, присматривается к Мартину Субименди и даже рассматривает опорника «Реала Сосьедад» как альтернативу Йозуа Киммиху. А Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради Саудовской Аравии и «Аль-Хиляля».

Сюжетов этой зимой будет, как всегда, много. Интересно, как проявят себя клубы с Ближнего Востока: пропылесосят европейский рынок ещё раз или сбавят аппетиты. Да и будут ли вообще заключены топ-сделки, ведь чаще их проводят летом.

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