Мбаппе — в «Реале», «Бавария» ищет опорника, Каземиро едет в СА? Трансферные слухи! LIVE

До открытия зимнего трансферного окна в Европе чуть более двух недель. Клубы потихоньку верстают скаутские отчёты и финализируют селекционные списки. Тренеры определяются с балластом и усилениями необходимых позиций. Этот процесс непрерывен, но именно сейчас входит в острую фазу.
Главные интриги – не только возможный переезд Килиана Мбаппе из Парижа в Мадрид, но и менее распиаренные сюжеты. «Бавария», например, присматривается к Мартину Субименди и даже рассматривает опорника «Реала Сосьедад» как альтернативу Йозуа Киммиху. А Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради Саудовской Аравии и «Аль-Хиляля».
Сюжетов этой зимой будет, как всегда, много. Интересно, как проявят себя клубы с Ближнего Востока: пропылесосят европейский рынок ещё раз или сбавят аппетиты. Да и будут ли вообще заключены топ-сделки, ведь чаще их проводят летом.
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А вот и первая внушительная сделка!
Донни ван Бек прекратил мучения в «Манчестер Юнайтед» и уехал в Германию перезагружать карьеру. Займётся хавбек этим в «Айнтрахте». Аренда до конца сезона с опцией выкупа за €15млн.