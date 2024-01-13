В «Барселоне» ответили на вопрос о будущем Жоау Феликса

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о португальском нападающем команды Жоау Феликсе.

«Я уверен, что Феликс добьётся успеха в «Барселоне». Я был рядом с Жоау в последние дни. Вижу, что парень счастлив. Он очень хорошо работает на командном уровне», – приводит слова Юсте Marca со ссылкой Movistar.

После 19 туров чемпионата Испании подопечные Хави набрали 41 очко и сейчас занимают третье место в Ла Лиге. Также под руководством испанского специалиста «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» пройдёт 14 января в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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