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«Зенит» затроллил «Фламенго», проявляющий активный интерес к его бразильским игрокам

Санкт-петербургский «Зенит» подшутил над «Фламенго», который проявляет частую заинтересованность в отношении бразильских футболистов сине-бело-голубых.

В своей социальной сети санкт-петербургский клуб выложил видеоролик, в котором показываются фотографии бразильских футболистов «Зенита» (Нино, Педро, Артур, Клаудиньо, Дуглас Сантос), при этом их демонстрацию сопровождает фраза — «У меня есть, а у тебя нет!», произнесённая голосом ребёнка.

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети:

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация, что «Фламенго» заинтересован в покупке полузащитника санкт-петербургского клуба Клаудиньо.

Напомним, после завершения первой части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. Их опережает «Краснодар», заработавший 38 очков.