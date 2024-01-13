Стали известны имена самых дорогих футболистов Кубка Азии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Кубка Азии, который проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. Этот список возглавили кореец Ким Мин Джэ и японец Такефуса Кубо. Причём в топ-11 попали только представители сборных Южной Кореи и Японии.

Самые дорогие футболисты Кубка Азии по версии Transfermarkt:

1-2. Ким Мин Джэ (€ 60 млн, Южная Корея).

1-2. Такефуса Кубо (€ 60 млн, Япония).

3-4. Каору Митома (€ 50 млн, Япония).

3-4. Сон Хын Мин (€ 50 млн, Южная Корея).

5. Такэхиро Томиясу (€ 30 млн, Япония).

6-8. Ли Кан Ин (€ 22 млн, Южная Корея).

6-8. Хироки Ито (€ 22 млн, Япония).

6-8. Хван Хи Чан (€ 22 млн, Южная Корея).

9. Рицу Доан (€ 18 млн, Япония).

10-11. Ко Итакура (€ 15 млн, Япония).

10-11. Юкинари Сугавара (€ 15 млн, Япония).