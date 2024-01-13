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Моуринью — о результатах «Ромы»: похоже, кто-то считает, что я Жозе Гарри Моуринью Поттер

Моуринью — о результатах «Ромы»: похоже, кто-то считает, что я Жозе Гарри Моуринью Поттер
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о борьбе за попадание в четвёрку сильнейших команд итальянской Серии А в нынешнем сезоне.

«На текущий момент мы находимся в четырёх очках от зоны Лиги чемпионов. Команды, претендующие на попадание в четвёрку, более сильные, чем мы. Но поскольку мы — «Рома», и люди считают, что меня зовут Жозе Гарри Моуриньо Поттер, то уровень спроса с нас существенно возрастает. Начало сезона выдалось для нас плохим, потому что у нас не оказалось полноценной команды», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 19 туров Серии А подопечные Моуринью набрали 29 очков и занимают восьмое место. На текущий момент на четвёртой строчке чемпионата Италии располагается «Фиорентина», которая после 19 туров заработала 33 очка.

Ранее в СМИ появилась информация, что отношения португальского специалиста с боссами «Ромы» испортились на фоне последних неудачных результатов команды.

Турнирная таблица Серии А
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