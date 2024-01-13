Стало известно, почему Аллегри хочет, чтобы «Ювентус» подписал Хендерсона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проявляет личную заинтересованность в подписании 33-летнего полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский специалист хочет, чтобы Хендерсон стал частью его команды, поскольку, во-первых, считает, что он добавит ей игрового баланса. Во-вторых, Аллегри считает, что англичанин сможет быстро адаптироваться к футболу в Серии А. В-третьих, тренер «Ювентуса» рассчитывает, что 33-летний полузащитник станет примером профессиональной этики для более молодых футболистов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «старая синьора» ведёт переговоры с «Аль-Иттифаком» о возможной аренде Хендерсона, который не смог приспособиться к жизни в Саудовской Аравии.