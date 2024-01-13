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Тюкавин: критика в адрес Захаряна вообще необоснованная

Тюкавин: критика в адрес Захаряна вообще необоснованная
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о критике его бывшего одноклубника Арсена Захаряна, выступающего за испанский «Реал Сосьедад».

«Критика Захаряна? Почему он якобы не играет и сидит на банке? Он в последнее время с первых минут выходит. Мне кажется, Арсен много играет в Испании и ещё адаптация у него проходит, сами понимаете. Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно — в каждом матче почти», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 19 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

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