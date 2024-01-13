Захаряна ждёт одно из ярчайших дерби Европы. История баскского противостояния уникальна

Сегодня состоится один из важнейших матчей сезона для «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. И нет, в соперниках не «Барселона», не «Реал», не «Атлетико» и не «ПСЖ» — 1/8 финала Лиги чемпионов стартует только через месяц. Речь о баскском дерби с «Атлетиком», и оно для бело-голубых гораздо принципиальнее любых матчей. Просто у него особый подтекст.

Почему баскское дерби так важно для местных жителей

В отличие от большинства дерби, противостояние «Реала Сосьедад» и «Атлетика» носит дружественный характер. Так что Захаряну и другим футболистам во время матча будет предельно комфортно — оскорбления они не услышат при всём желании. Болельщики обеих команд сидят на трибунах рядом друг с другом, а до стартового свистка поют хором — драки полностью исключены. Всё из-за не зависимой от клубных цветов общей цели. История почти что 50-летней давности прекрасно это характеризует. Но обо всём по порядку.

Большинство жителей Басконии вовсе не считают себя испанцами и до сих пор хотят отделиться. Не зря этот народ наименее ассимилирован с другими в Западной Европе. Например, даже для болельщиков «Атлетика» истинный «Реал» — из Сан-Себастьяна. Да, просто «Реал», без добавления «Сосьедада». А тот, что привычен россиянам, у них с презрением кличут «Мадридом».

У басков есть общий язык Эускера: он не связан ни с одним языком мира, в том числе с испанским. Распространена теория, что на нём общались в доисторической Европе. Как раз на Эускере люди откровенно высказывали недовольство сверхцентрализованным режимом диктатора и ярого поклонника «Реала» (того, что «Мадрид») Франсиско Франко: любой сепаратизм пресекался максимально жёстко.

Франсиско Франко Фото: Hulton Archive/Getty Images

Футбол считался одной из отдушин жителей Басконии в смутные времена. На матчах они открыто обсуждали политику и передавали друг другу запрещённую литературу. Ну а каждая сходка с «Мадридом» воспринималась как сражение с наглыми захватчиками, которые удерживают в своём составе Страну Басков против её воли.

В ноябре 1975-го ненавистный Франко умер, и следующее дерби «Реала Сосьедад» с «Атлетиком» должно было стать особенным. Так и получилось. 5 декабря 1976-го Сан-Себастьян разгромил Бильбао со счётом 5:0, однако результат оказался второстепенен. Перед стартовым свистком капитаны команд Инаксио Кортабаррия и Хосе Ирибар вынесли красно-зелёно-белый флаг Страны Басков — Икурринью. А ведь её запретили ещё в 1937 году — в начале гражданской войны.

После смерти диктатора новый правитель Испании Хуан Карлос I сменил вектор власти на более лояльный. И тем не менее Икурринью возвращать никто не разрешал: её демонстрация могла привести к крайне печальным последствиям.

Болельщики с флагом Икурринья Фото: Pedro Salado/Getty Images

Несмотря на огромный риск, футболисты всё-таки решились на откровенный политический жест. Организовал акцию сотрудничающий с баскскими националистами экс-игрок «Сосьедада» Хосе Уранья. Приобрести флаг было нереально, так что его изготовила сестра сепаратиста.

«Брат попросил меня сшить Икурринью, но не сказал зачем. Я всё сделала за одну ночь, работая на швейной машинке и занавесив все окна, чтобы никто ничего не заметил. Только несколько дней спустя я услышала по радио, что произошло перед матчем», — рассказывала женщина.

Затея удалась. Кортабаррия и Ирибар не просто вынесли флаг, но и поместили его в центре поля. Полиция на это никак не отреагировала ни во время церемонии, ни после. А через полтора месяца Иккуринья официально перестала быть экстремистской. Взаимосвязь прослеживается чёткая.

Главное отличие «Реала Сосьедад» и «Атлетика»

С единством разобрались, теперь обсудим различия. Оба клуба долго придерживались принципа выступать исключительно местными. «Атлетик» до сих пор верен консерватизму. Да, в истории красно-белых было несколько иностранцев, но в правила они вписывались.

Биксант Лизаразю и Эмерик Лапорт, например, — этнические баски, чьи родители переехали во Францию;

Биксант Биуррун родился в Бразилии и всё же по происхождению баск;

Фернандо Аморебьета, хоть и родился в Венесуэле, с рождения говорит на Эускере;

босниец Кенан Кодро и румын Кристиан Ганя не имеют необходимых корней, однако провели детство в Бильбао;

тёмный цвет кожи преградой тоже не считается: доказано Иньяки Уильямсом.

Уникальность для мужчин из Бильбао важнее трофеев.

Эмерик Лапорт в «Атлетике» Бильбао Фото: Power Sport Images/Getty Images

«Реал Сосьедад» же вынужденно отступил от традиций в 1989 году. «Мадрид» грезил очередным Кубком чемпионов и увёл из Сан-Себастьяна тренера Джона Тошака. Спойлер: валлиец стал с командой чемпионом страны, но до заветной еврочашки так и не добрался. Одновременно с этим карьеры завершили старожилы басков: вратарь Луис Мигель Арконада (16 лет в клубе) и полузащитник Хесус Мария Самора (15 лет). Добили «Сосьедад» соседи из «Атлетика», переманившие нападающего Лорена.

То были не первые проблемы сан-себастьянцев с комплектованием: в 1988-м «Барселона» выкупила у них защитника Лопеса Рекарте, а также полузащитников Хосе Мари Бакеро и Чики Бегиристайна. Второй, кстати, вот уже 11 лет трудится спортивным директором «Ман Сити».

Чики Бегиристайн футболист/спортивный директор «Ман Сити» Фото: Getty Images

Боссы «Сосьедада» столкнулись с колоссальной дилеммой. С одной стороны, академия не могла адекватно компенсировать потери. С другой — у них появились средства для приглашения новичков — в том числе за счёт прощания с Тошаком, за которого выплатили 30 млн песет. На нынешние деньги это примерно € 180,3 тыс.

Что важнее: выживание или национальная идентичность? Оказалось, первое. «В прежние времена клубы владели игроками по залоговому праву. В 1986-м году всё изменилось. Появилась клаусула, то есть безусловное право выкупа. Отныне любой клуб мог забрать у нас хоть кого за прописанную в контракте сумму. Богатые соперники уводили наших футболистов, и мы ничего не могли с этим поделать», — горевал на тот момент президент «Реала Сосьедад» Иньяки Алькиса.

Захарян пока не забил ни одного гола в Испании. Но выводы делать рано: Захарян не забивает в Испании. Что происходит?

Как болельщики отнесутся к приглашению иностранца? Об этом у них разузнали лично. Мнения разделились примерно поровну, и Алькиса рискнул, пригласив 31-летнего нападающего «Ливерпуля» Джона Олдриджа за € 1,15 млн. Та сделка ожидаемо стала крупнейшей для «Сосьедада».

Забавный факт: новичок ничего не знал про традиции басков и поэтому вляпался в неловкую историю. «Я специально выучил несколько фраз по-испански: «Привет», «Как дела?», «Спасибо», «Спокойной ночи» и другие. Но они не пригодились: там говорили на другом языке».

Олдридж ожидаемо столкнулся с негативом: от него демонстративно отворачивались, рядом с ним плевали на асфальт, ему свистели с трибун и показывали оскорбительные плакаты во время домашних матчей. Помимо прочего, в клубный офис то и дело приходили угрозы с требованием немедленно попрощаться с иностранцем. Англичанину предложили охрану, но тот отказался. И всё равно за ним незаметно следили. Мало ли, вдруг злые консерваторы перейдут от слов к делу?

Джон Олдридж в «Реале Сосьедад» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Всё изменилось, когда Олдридж оформил дубль в ворота «Барсы» и спас для «Сосьедада» ничью 2:2. Непрошеный гость заслужил уважение, и в следующем году в Сан-Себастьяне десантировались два его земляка: полузащитник «Арсенала» Кевин Ричардсон и нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Далиан Аткинсон (суммарно за € 2,95 млн).

Иностранцам двери открылись, тем не менее для испанцев не из Басконии на них по-прежнему висел замок. Вплоть до 2002 года, пока клуб не приобрёл защитника Серхио Бориса. За такую дерзость ультрас обещали даже взорвать клубный офис — вот настолько они чтили наследие. К счастью, трагедии не случилось. С тех пор баскский клуб окончательно сменил вектор развития.

Независимо от расхождений во взглядах, дерби «Реала Сосьедад» и «Атлетика» десятилетиями считается смотринами баскского единения. Для них оно гораздо важнее самой игры. Совсем скоро шикарной атмосферой миролюбивой, но отнюдь не товарищеской встречи проникнется и Арсен Захарян.