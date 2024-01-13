Легенда «Ромы» может возглавить клуб в случае увольнения Моуринью

Бывший полузащитник итальянской «Ромы» Даниеле Де Росси, выступавший за неё на протяжении 17 сезонов, может возглавить римский клуб в случае возможного увольнения нынешнего главного тренера «волков» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «Ромы» находит крайне привлекательным вариант с приглашением Де Росси на пост главного тренера команды, поскольку считает, что он способен обеспечить прочную связь между клубом и болельщиками.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что боссы «Ромы» недовольны результатами, которые демонстрирует команда под руководством Моуринью в нынешнем сезоне. В свою очередь, Де Росси заявлял, что возглавить «волков» является его мечтой.

После 19 туров Серии А «Рома» набрала 29 очков и на текущий момент занимает восьмое место.