«Все знают, что «Спартак» — крупнейший клуб России». Фанаты «Фламенго» — о «Зените»

Болельщики «Фламенго» возмутились видеороликом, который «Зенит» опубликовал в своём TikTok. Российский клуб показал фотографии своих бразильских игроков с фразой «У меня есть, а у тебя нет!».

«Зенит» — маленький клуб. Все знают, что «Спартак» — крупнейший клуб в России», — написал пользователь FLAMENGO STRESS DA POHA;

«Эй, «Зенит», сколько у вас международных трофеев?» — отреагировал Leandro CRF;

«Фламенго» выигрывал чемпионат мира, а у «Зенита» его никогда не будет», — подчеркнул José Alberto;

«Просто покажите им трофеи, которых у них нет», — написал Vinícius Souza Silva;

«Зенит» выиграл несколько чемпионств, но там играют в футбол четыре месяца в году. Им нужно «Фламенго», чтобы заявить о себе», — считает Juliano.