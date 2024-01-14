Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все знают, что «Спартак» — крупнейший клуб России». Фанаты «Фламенго» — о «Зените»

«Все знают, что «Спартак» — крупнейший клуб России». Фанаты «Фламенго» — о «Зените»
Комментарии

Болельщики «Фламенго» возмутились видеороликом, который «Зенит» опубликовал в своём TikTok. Российский клуб показал фотографии своих бразильских игроков с фразой «У меня есть, а у тебя нет!».

  • «Зенит» — маленький клуб. Все знают, что «Спартак» — крупнейший клуб в России», — написал пользователь FLAMENGO STRESS DA POHA;
  • «Эй, «Зенит», сколько у вас международных трофеев?» — отреагировал Leandro CRF;
  • «Фламенго» выигрывал чемпионат мира, а у «Зенита» его никогда не будет», — подчеркнул José Alberto;
  • «Просто покажите им трофеи, которых у них нет», — написал Vinícius Souza Silva;
  • «Зенит» выиграл несколько чемпионств, но там играют в футбол четыре месяца в году. Им нужно «Фламенго», чтобы заявить о себе», — считает Juliano.
Материалы по теме
Видео
«Зенит» затроллил «Фламенго», проявляющий активный интерес к его бразильским игрокам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android