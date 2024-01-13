Потенциальный новичок «Оренбурга» Томпсон вылетит в Россию 16 января — La Tercera

Нападающий чилийской команды «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который является потенциальным новичком «Оренбурга», должен покинуть Чили и вылететь в Россию 16 января. Об этом сообщает чилийское издание La Tercera.

Напомним, 19-летний Томпсон находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства.

По информации источника, суд разрешил Томпсон выехать из страны благодаря тому, что его агент оставил в качестве залога суду свою квартиру. Но при этом суд установил жёсткие условия для Томпсона — через полгода он должен будет вернуться, так как продление срока будет зависеть от суда, который может вызвать его на новое слушание или для завершения новой процедуры. В противном случае он подвергнется более суровым наказаниям со стороны суда. Залог, который внёс агент Томпсона действителен только на первые полгода.

Томпсон надеется покинуть Чили во вторник 16-го и вылететь в Россию для подписания контракта с «Оренбургом».

Напомним, чилийский «Коло-Коло» готов отпустить футболиста в Россию на правах аренды с выкупом в размере € 1,1 млн.

19-летний чилиец в нынешнем сезоне сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.