Аленичев назвал футболистов из России, близких по уровню к Головину

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, какие российские футболисты близки по уровню игры к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Близок ли кто-то по уровню к Головину? Мне нравится талантливый парень Сергей Пиняев, Константин Тюкавин неплохо выстрелил в прошедшем году. Неплох Антон Зиньковский, но он нестабилен. Также выделил бы Алексея Миранчука, особенно в последних матчах, некоторые игры смотрел. Хотел бы, чтобы больше было таких, как Головин, именно в нашем чемпионате. Могу сказать, что серость присутствует, нет таких игроков, как были в наше время», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергей Пиняев провёл 18 матчей в составе «Локомотива», отметившись двумя голами и пятью голевыми передачами.

Константин Тюкавин провёл также 18 матчей за московское «Динамо» в РПЛ в текущем сезоне, забив восемь голов и отдав четыре голевых передачи.

Антон Зиньковский сыграл в 17 матчах в составе «Спартака», в которых отметился двумя голами.

Алексей Миранчук провёл 16 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре голевых передачи.