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Кубок Азии, 14 января: расписание игрового дня

Кубок Азии, 14 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 14 января, в Кубке Азии состоятся три матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

14 января, расписание игрового дня

Группа С:

  • 17:30 мск. ОАЭ — Гонконг;
  • 20:30 мск. Иран — Палестина.

Группа D:

  • 14:30 мск. Япония — Вьетнам.

Вчера, 13 января, в матче группы А сборная Таджикистана сыграла вничью (0:0) с Китаем. В группе В сборная Австралии обыграла Индию со счётом 2:0, а Узбекистан сыграл вничью с Сирией со счётом 0:0.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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