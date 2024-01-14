Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дмитрий Чистяков не попал в состав «Зенита» на тренировочный сбор

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не вошёл в список из 31 футболиста, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор команды в Абу-Даби.

Ранее в СМИ сообщалось, что российский защитник может перейти в футбольный клуб «Сочи».

В нынешнем сезоне 29-летний Дмитрий Чистяков принял участие в восьми матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января. Команда Сергея Семака сыграет на первом сборе с самаркандским «Динамо» (21 января), «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и «Аль-Фатехом» (28 января).

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).